ASRİAD'dan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

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SAKARYA (AA) - Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Ulusal ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasını (SATSO) ziyaret etti.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile dernek yetkilileri arasında ASRİAD Sakarya Şubesi'nin yeni oluşumu, faaliyet alanları ve gerçekleştirilmesi amaçlanan hedefleri doğrultusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Burada konuşan Altuğ, iş dünyasını temsil eden ve ekonominin gelişmesi adına sorumluluk alarak çalışma yürütecek sivil toplum kuruluşlarının olmasının şehir adına olumlu gelişme olduğunu belirtti.

ASRİAD gibi şehirdeki ekonomik tabanlı tüm sivil toplum kuruluşlarının önemli paydaşları olduğunu aktaran Altuğ, şunları kaydetti:



"Sürdürülebilir gelişim için üretmeliyiz. Üretimi büyütmek bu anlamda çok önemli ama esas olan da planlı büyümektir. Üreterek büyürken hassasiyetlerimizi göz ardı etmiyoruz. Bu anlamda her zaman dile getirdiğimiz gibi tarım alanlarını muhafaza etmek hassasiyetimizdir. Ekonomi tabanlı STK'lerimizle Sakarya'nın bu ve benzeri konularında işbirliği ve istişare içindeyiz. ASRİAD'ın da bu yönde katkı sunacağına inanıyorum."



Başkan Ulusal da SATSO ile işbirliğini önemsediklerini belirterek, "SATSO, şehirdeki tüm ekonomi tabanlı iş derneklerinin çatı örgütüdür. Bizler de yeni oluşum olarak şehrimiz iş dünyasının gelişimi için sorumluluk almaya hazırız. Akgün Başkanımıza misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. İşbirliği içerisinde Sakarya'mız için güzel işler başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



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