Sakarya'da evin balkonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da kontrolden çıkarak evin balkonuna çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Karasu ilçesi Lozan Caddesi'nde seyreden S.E. idaresindeki 34 JA 2221 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Demir korkulukları devirerek alt yola düşen otomobil, hızını kesemeyince 20 metre ileride bulunan 4 katlı binanın zemin katının balkonuna girdi.

Otomobil, kot farkı bulunan evin yol hizasındaki balkonunda asılı kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aracın çarptığı evin sahibi Nermin Şirin, gazetecilere, kaza sırasında evde ve balkonda kimsenin bulunmamasının sevindirici olduğunu dile getirerek, sürücüye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazayı gören mahalle sakini kadın ise aracın çok hızlı gelmediğini belirterek, "Buradan kuş gibi uçtu." dedi.

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