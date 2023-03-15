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GÜNCELLEME - Sakarya'da evin balkonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

GÜNCELLEME - Sakarya'da evin balkonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde silahla vurulduktan sonra yaralı halde bindiği otomobilin kontrolden çıkması sonucu evin balkonuna çarpan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, İncilli Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü önünde, henüz belirlenemeyen sebeple İ.A. ile S.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.A. silahla S.E'ye ateş etti.

S.E'nin yaralı halde bindiği 34 JA 2221 plakalı otomobil, Lozan Caddesi'nde kontrolden çıktı. Demir korkulukları devirerek alt yola düşen otomobil, hızını kesemeyince 20 metre ileride bulunan 4 katlı binanın zemin katının balkonuna girdi.

Otomobil, kot farkı bulunan evin yol hizasındaki balkonunda asılı kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aracın çarptığı evin sahibi Nermin Şirin, gazetecilere, kaza sırasında evde ve balkonda kimsenin bulunmamasının sevindirici olduğunu dile getirerek, sürücüye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazayı gören mahalle sakini kadın ise aracın çok hızlı gelmediğini belirterek, "Buradan kuş gibi uçtu." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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