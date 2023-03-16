Söğütlü Ziraat Odası üyeleri tarım konusunda bilgilendirildi

SAKARYA (AA) - Söğütlü Ziraat Odası üyelerine yönelik düzenlenen eğitim seminerinin ilki yapıldı.
Oda binasında gerçekleştirilen seminerde konuşan Söğütlü Ziraat Odası Başkanı Fethi Er, üniversitelerle ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde üreticileri çeşitli konularda bilgilendirmeye devam edeceklerini bildirdi.
Seminere Bursa Uludağ Üniversitesinden katılan Prof. Dr. İsmet Türkmen ile üretici firmanın temsilcileri, tarım konusunda üyelere bilgi verdi.
Katılımcılar, daha sonra üyelerin sorularını yanıtladı.