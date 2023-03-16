Depremzede çocuklar resim boyama etkinliğiyle moral buluyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da afetzede çocuklara yönelik resim boyama ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede depremin izlerinin hızla silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

Özellikle depremzede çocuklara psikososyal destek ve hızla normal hayatlarına odaklanmalarını sağlamak amacıyla alanında uzman personel tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'da kurulan oyun grupları ile resim boyama gibi çeşitli etkinlikler, çocuklara moral sağlıyor. Gün boyu resim boyayan çocuklar, birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Afetzede çocukların resimleri, daha sonra görevlilerce panolara asılıyor.



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