Erenler'de belediye personelinden kan ve kök hücre bağışı

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SAKARYA (AA) - Erenler Belediyesi ve Türk Kızılay Erenler Şubesi işbirliğiyle kan ve kök hücre bağışı programı düzenlendi.



Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen programda belediye personeli ve vatandaşlar, Türk Kızılaya bağışta bulundu.



Etkinliğe katılan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kan bağışı kampanyalarına periyodik olarak devam ettiklerini belirterek, "Bugün Kızılay ekipleri belediyemizdeydi. Mesai arkadaşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Kılıç, verilecek her damla kanın bir hayat olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu kapsamda düzenli olarak kan bağışına devam etmeliyiz. Emeklerinden dolayı Kızılay Erenler Şube Başkanımız Ahmet Özgedik kardeşimize ve ekibine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

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