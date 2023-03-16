BOREN Başkanı Yörükoğlu'ndan akademisyenlere ve gençlere bora yönelme çağrısı:

SAKARYA (AA) - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Başkanı Prof. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu, gençlerin ve akademisyenlerin bora yönelik çalışmalarda etkin şekilde yer almalarını istediklerini belirtti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, Yörükoğlu, Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Sönmez moderatörlüğünde "Borun AR-GE Faaliyetleri ve BOREN" başlığıyla düzenlenen "43. SUBÜ Konuşmaları"na video konferansla katıldı.

Yörükoğlu, borun Türkiye açısından stratejik kaynak olduğuna işaret ederek, "Çünkü dünya bor rezervinin yüzde 73'ten fazlası ülkemizde bulunuyor. Balıkesir, Bursa, Kütahya ve Eskişehir bölgesi, ülkemizin bor havzası. Enstitü olarak bora hak ettiği değeri katabilmek için AR-GE çalışmaları yapıyor ve katma değer sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Borun geniş kullanım alanına sahip olduğunu belirten Yörükoğlu, Eti Maden'in 22 bor bileşiğini tesislerinde üretip dünyaya ihraç ettiğine dikkati çekti.

- "Bor satışından yılda 1,3 milyar dolar gelir elde ediyoruz"

Yörükoğlu, dünya bor pazarının yüzde 65'inin Türkiye'nin elinde olduğuna işaret ederek şu bilgileri verdi:

"Bor satışından yılda 1,3 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Dünyadaki diğer ülkeler bizden bor kimyasallarını alarak başka bor bileşikleri üretiyor. BOREN, üniversiteler, araştırmacılar, akademisyenler ve özel sektör olarak bor bileşiklerini üretebildiğimiz derecede ona değer katabiliyoruz demektir. Aksi takdirde boru yarı mamul olarak satmaktan ileri gidemeyiz. Enstitü olarak birçok bor bileşeni ürettik, üretemediklerimizi de kendimize ödev edindik ve bunlar üzerinde çalışıyoruz. Boru 'sanayinin tuzu' olarak tanımlıyoruz. Cama, ısıya dayanıklılık veriyor. Seramik, tarım, kimya, malzeme, inşaat, nükleer enerji, askeri teknolojiler ve sağlık sektörleri de yoğunlukla kullanıldığı başka alanlar."

Bora hak ettiği değeri verebilmek için gerekli bilgi ve teknoloji transferinin yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Yörükoğlu, bunun yolunun üniversitelerden ve araştırma kurumlarından geçtiğini belirtti. Yörükoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerin bora karşı ilgilerinin artmasını istiyoruz. Bu nedenle stajyer sayımızı elimizden geldiği kadar geniş tutmaya çalışıyoruz. Onların böyle bir imkan ve ortamda çalışmaları bizim için önemli. Enstitümüzde onları bilfiil çalıştırıyoruz. Akademisyenlerimizin de zihinlerindeki projelerle ilgili bizimle temasa geçmelerini istiyoruz. Zaten oluşturduğumuz yeni organizasyon üzerinden borla ilgili yeni proje çağrısına çıkacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.