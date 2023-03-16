Sakarya'da gelin ve damadın düğün konvoyunda havaya ateş açmasına soruşturma

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden gelin ve damat hakkında soruşturma başlatıldı.

Akyazı ilçesinde, 12 Mart'ta dünyaevine giren G.B. ve H.B. çiftinin düğün konvoyu, Taşburun Mahallesi'ndeki bir köprünün üzerinde durdu.

Çiftin ellerindeki silahlarla havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

Adli ve idari soruşturmanın devam ettiği olayda kullanılan silahların kriminal incelemesi yapılıyor.

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