Geyve Belediye Başkanı Kaya, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

SAKARYA (AA) - Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldığını açıkladı.
Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 22 yıldır partinin farklı kademelerinde görev aldığını, 2009'dan bu yana da Geyve'de belediye başkanlığı görevini sürdürdüğünü anlattı.
İstifa dilekçesini Geyve Kaymakamı Murat Güven'e sunan Kaya, AK Parti Sakarya İl Başkanlığına gelerek milletvekilli aday adaylığı başvuru dosyalarını teslim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi şekilde destek verebilmek adına yollarda olduklarını belirten Kaya, bu önemli günde yanında yer alan dostlarına teşekkür etti.