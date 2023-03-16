Ali İnci ve Zeki Toçoğlu, milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı

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SAKARYA (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ali İnci ile eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Hendek'te 4 dönem belediye başkanlığı yapmasının ardından 25. Dönem Sakarya Milletvekili seçilen İnci, AK Parti İl Başkanlığı'na dosyalarını teslim etti.

2009 ve 2014 yıllarında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapan Toçoğlu da parti binasına gelerek, başvurusunu gerçekleştirdi.

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