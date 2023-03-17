Söğütlü'de kapalı pazar yeri inşası sürüyor

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SAKARYA (AA) - Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yapımı devam eden kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Özten, AA muhabirine, yeni yapılan pazar yerinin 1200 metrekare kapalı alana sahip olacağını, içerisinde otopark, mescit, lokanta ve sosyal alanların yer alacağını anlattı.

İnşaatın hızlı ilerlediğini kaydeden Özten, Ramazan Bayramı sonrasında pazar yerini hizmete açacaklarını bildirdi.

Yer seçiminin yapılırken esnafın görüşlerinin alındığına işaret eden Özten, projenin ilçeye, esnafa ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.





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