Sakarya'da otizm riski bulunan çocuklar için danışma merkezi açıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da gelişimsel riski olan çocuklara ve ailelerine yönelik hizmet verecek Otizm Riskli Çocuk Danışma Merkezi, Serdivan Sağlıklı Hayat Merkezinde açıldı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezin açılışına, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı katıldı.

Merkezde sunulacak danışmanlık hizmeti kapsamında, aileye çocuğun gelişimine dair bilgiler verilip, daha sonra çocuğun gelişim seviyesini kronolojik yaşa uygun getirmek amacıyla destek programı verilecek.

Bunun yanı sıra, ailenin ihtiyacına göre Sağlıklı Hayat Merkezindeki psikolog ve diyetisyenlere yönlendirmeler yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, merkezin, aile hekimlerinden otizm şüphesiyle bildirilen çocukların ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmeti vermesinin planlandığını belirtti.

Haftada bir gün olarak planlanan bu hizmetten, günde dört ailenin danışmanlık hizmeti alabileceğini ifade eden Çatalbaş, şunları kaydetti:



"Otizm Tarama Programı kapsamında aile hekimliklerinden müdürlüğümüze otizm şüphesi olan çocuklar bildiriliyor. Ruh Sağlığı Birimi tarafından 2. ve 3. basamakta bulunan çocuk psikiyatri uzmanlarından bu çocuklara ilk randevu alınıyor. Daha sonra tanılama ve takip kısmı, randevu alınan hastane ile devam ettiriliyor. İlk randevudan sonra çocuk tanı alana dek çocuk psikiyatrisi ortalama 3-5 ay sonra aileyi tekrar görüşmeye çağırıyor. Bu hizmetin amacı, küçük yaşlarda şüphelenilen otizmin farkındalığını artırarak, aileye uygun yönlendirmeler yapmak. Otizm şüphesi ile gelip de daha sonrasında uyaran eksikliği, gelişim geriliği gibi tanılar alan çocuklara yönelik hizmet verip, çocuğa en kısa sürede en etkili faydayı sağlamak. Son olarak ailelerin yaşadığı bu durumun kabullenme sürecinde aile danışmanlığı hizmeti vermeyi amaçlıyoruz."





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