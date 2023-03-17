Toyota Boshoku Türkiye, meslek lisesine endüstriyel robot bağışladı

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SAKARYA (AA) - Toyota Boshoku Türkiye, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki uygulamalı eğitimlere destek olmak için endüstriyel robot bağışında bulundu.



Toyota Boshoku Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, sektörünün otomotiv koltuk ve iç döşeme parçaları üreticilerinden Toyota Boshoku Türkiye, mesleki eğitime desteğini sürdürüyor.

Bölgesindeki mesleki eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak öğrencilerin hem teorik hem de pratik eğitimlerine katkı sağlayan Toyota Boshoku Türkiye'nin bağışladığı endüstriyel robot ile öğrenciler, temel robot kullanımı hakkında bilgi sahibi olacak.

SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde robot bağışı için düzenlenen törende konuşan Toyota Boshoku Türkiye Sürdürülebilirlik Proje Müdürü Semiha Topçu, Toyota Boshoku Türkiye olarak 25 yılda bölgedeki okullar ile bir çok eğitim projesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye genelinde motorlu araçlar konusunda eğitim veren 2 proje okulundan biri olan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilerin eğitimine destek olmak için endüstriyel robot bağışında bulunduklarını aktaran Topçu, "Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar, nitelikli iş gücünün artırılması konusunda sektörümüz için büyük önem taşıyor. Toyota Boshoku Türkiye olarak geleceğimiz olan öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak için desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Emrah Önal ise Toyota Boshoku Türkiye tarafından gerçekleştirilen robot bağışının öğrencilerin mesleki gelişimi için büyük önem taşıdığını vurguladı.



Önal, "Öğrencilere sürdürülebilir bir mesleki eğitim verilebilmesi için kurumlar arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini yürekten diliyorum. Bölgemizin önde gelen üreticilerinden biri olan Toyota Boshoku Türkiye'ye öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamak için verdiği eğitimlerin yanı sıra, okul içerisindeki eğitimlerimizde ihtiyaç duyduğumuz ekipmanlardan biri olan robot bağışında bulundukları için hem öğrencilerim hem de kurumum adına teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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