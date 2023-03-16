Sakarya'da eğlence mekanında işletmecinin öldüğü kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde işletmecinin öldüğü, 2 çalışanın yaralandığı eğlence mekanındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlıların savcılık sorguları tamamlandı.

Zanlılardan R.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İlçede faaliyet gösteren eğlence mekanında 13 Mart'ta çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan kavgada, işletmeci Selçuk Sorgut (53) ile çalışanlar B.Ş. ve E.A. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sorgut kurtarılamamıştı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler R.T. ve yanındaki C.T. ile 8 kişiyi gözaltına almıştı.

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