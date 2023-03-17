Taraklı'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yolun kenarındaki su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Taraklı-Geyve kara yolunda seyir halindeki A.H'nın kullandığı 77 ABJ 607 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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