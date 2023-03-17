Sakarya'da "Deprem Bölgesi İzlenimleri ve Sakarya" konulu program düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev yapan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) akademisyenler, basınla bir araya geldi.

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen basın toplantısına, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, akademislenler ve gazeteciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Sarıbıyık, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Üniversite olarak depremle ilgili çalışmalara ilk günden itibaren başladıklarını belirten Sarıbıyık, "Bölgede direkt olarak etkilenen 198 öğrencimizin olduğunu biliyoruz, hepsine tek tek ulaştık. Öğrencilerimizden bir kaybımız var. Akademik personelimizin yakınlarından kayıplarımız var. Türkiye'nin her yerinde bu acılar hissedildi. Biz de aynı şekilde hissettik bu acıları." diye konuştu.

Sarıbıyık, depremin ardından üniversitenin arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiğini ve çalışmalara destek verdiğini dile getirerek, üniversitenin kan, barınma ve gıda ihtiyaçları konusunda çalışmalar gerçekleştiğini anlattı.

Üniversitenin Sapanca ilçesindeki otelini depremzedelere açtığını ve hizmet vermeye devam ettiğini aktaran Sarıbıyık, Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyenlerin depremden etkilenen çocuklar için program yaparak sıkıntılı günleri unutturmaya çalıştığını kaydetti.

Sarıbıyık, Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DAMER) deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılarak 1500 binada raporlama yaptığını dile getirerek, "Ders almak son derece kıymetli. Hızlı bir şekilde kararlar almamız, hızlı bir şekilde çözümler üretmemiz gerekiyor." dedi.

Sarıbıyık, Sakarya'daki yatay mimariyle ilgili olan hassasiyetin devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Programda daha sonra, DAMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Osman Kırtel, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Dok, İnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri Doç. Dr. İsa Vural ve Dr. Öğretim Üyesi Ali Sarıbıyık, "Geoteknik Değerlendirme, Yapısal Değerlendirme, Malzeme ve İşçilik" başlıklarında deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı.



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