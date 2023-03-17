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"Sakarya Kardeşlik Kenti" için İskenderun'a 40 konteyner daha gönderildi

AA

"Sakarya Kardeşlik Kenti" için İskenderun'a 40 konteyner daha gönderildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesine konteyner gönderimi devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından İskenderun'da kurulacak "Sakarya Kardeşlik Kenti" için hazırlanan 40 konteyner daha yola çıkarıldı.

Arifiye Garı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 250 konteynerlik kardeşlik kenti için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İçinde çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner kentinin inşasının hızla sürdüğünü dile getiren Yüce, "Kendi imkanlarımızla çalışmalarına devam ettiğimiz İskenderun konteyner kentimize iş insanlarımızın ve STK'larımızın da desteği var. İskenderun'a kuracağımız 250 konteynerlik kardeşlik kentimiz için ilk 40 konteynerlerimizi geçen hafta trenlerle uğurladık. Bugün de burada 40 konteynerimizi göndermek için toplanmış bulunuyoruz. Bu 40 konteynerin yanında 150 soba ve 1 tır odun, kömür, su gönderiyoruz." diye konuştu.

Yüce, depremin olduğu 6 Şubat'tan bu yana yürüttükleri çalışmalara değinerek, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ve iş insanlarının destekleriyle afet bölgesine 200'ü aşkın yardım tırı gönderildiğini kaydetti.

Ayrıca, itfaiye aracı, iş makinesi, mobil hizmet aracı, binek araçlar, cenaze nakil araçları, mobil cenaze yıkama aracı, yardım aracı, 4x4 araçlar, su tankerleri olmak üzere 300'ü aşkın araç ve 600'e yakın personelin deprem bölgesine ulaştığını aktaran Yüce, "Kahramanmaraş'ta merkezde 120 şebeke hattı, abone hattı tamiri, enkaz abone hattı körleme çalışması ve 20 konteyner içme suyu bağlantısını gerçekleştirdik. Ayrıca Kahramanmaraş'ta depremzede esnafımız için 50 konteynerden oluşan iş merkezi kuruyoruz. Yine 5 bin kişiye hizmet eden çamaşırhane hizmetimiz de devreye girdi." ifadelerini kullandı.

Yüce, afet bölgesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarına, inşaat mühendisi ve teknikerlerden oluşan 10 kişilik uzman ekiple AFAD koordinasyonunda devam ettiklerini anlattı.

- "Depremin izlerini silmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

"Sizi en iyi biz anlarız" diyerek Adıyaman'da da 400 konteynerlik kardeşlik kentinde öncelikle bölgenin altyapısı, içme suyu ve atık su çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını belirten Yüce, şöyle devam etti:

"İş insanlarımızın ve STK'ların destekleriyle konteyner kentimizin çalışmalarına başlamıştık. Çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner kentimizi hızla tamamladık. Hatay Antakya'ya veteriner ekiplerimizi gönderdik. Mama, ilaç, kafes, tıbbi malzeme gibi ekipmanlarla gönderdiğimiz profesyonel ekibimiz enkaz altından kurtarılan hayvanların cerrahi müdahalesini ve bakımını yaparak ihtiyaçlarını karşılıyor. Günde ortalama 300 hayvanı muayene ederken 20 evcil kediyi ise çipli hayvan sisteminden sahiplerine kavuşturuyor. Sakarya Mahallesi'nde kurduğumuz aşevi ve mobil hizmet aracı sayesinde binlerce depremzedeye günün her saatinde hizmet veriyoruz. 3 öğünde 5 bine yakın depremzedeye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Depremin izlerini silmek için çalışmalarımıza devam ederken çocuklarımızı unutmuyoruz ve onlar için de oyun parkları kuruyoruz."

Konuşmanın ardından 40 konteyneri taşıyan tren, bölgeye hareket etti.

Programa, Arifiye Gar Müdürü Ömer Faruk Korkmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, ilçe belediye başkanları, oda ve STK başkanları, ilçe başkanları, iş insanları, muhtarlar, TCDD yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

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