Depremzede çocukların çizdiği resimler müzayedede satışa sunuldu

SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar tarafından çizilen resimlerin müzayede satışından elde edilen gelir, ailelerin hesabına yatırılacak.

Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesince düzenlenen "Renginiz Sesimiz" projesi kapsamında gerçekleştirilen müzayedesinde, 836 depremzede çocuğun çizdiği resimler satışa sunuldu.

Çocukların çizdiği resimlerden müzayedede yer alan 50 resimden sağlanan yaklaşık 3 milyon lira gelir, ailelerine eşit miktarda bölünerek gönderilecek.

Resimlerin yer aldığı sergi, 19 Mart'a kadar gezilebilecek.

- "Çocukların eğitimlerine ve oradaki esnafın ticaretine katkı sağlamak niyetindeyiz"

MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerin ardından genel merkezlerinin koordinasyonuyla bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Depremin acısını yaşayan iş insanları olarak hızla koordine olduklarını ifade eden Filizfidanoğlu, tüm üyelerin yardım çağrısına cevap verdiğini belirtti.

Sakarya şubesi olarak Kahramanmaraş'ta aşevi kurduklarını dile getiren Filizfidanoğlu, depremin en çok etkilediği çocuklara yönelik ayrı bir çalışmanın içerisinde girdiklerini kaydetti.

Depremzede çocuklarla birebir zaman geçirdiklerine değinen Filizfidanoğlu, "Oradaki kardeşlerimize gidip çadırlarda resimler yaptırdık. Çocuklarla hem güzel zaman geçirdik hem de eğlenmelerine yardımcı olduk. Burada da o resimleri sergileyerek yardım kampanyası yaptık. Topladığımız bu yardımları resim yapan çocukların ailelerinin hesaplarına yatıracağız. Hem çocukların eğitimlerine katkı hem de oradaki esnafın ticaret yapmasını sağlamak niyetindeyiz." diye konuştu.

- "Bir gülümsemenin talibi olarak yola çıktık"

Proje sorumlusu Gökçe Rendeci de yetişkinlerin acısını kolaylıkla dile getirdiğini ancak çocuklarda durumların çok daha farklı olduğunu belirtti.

Depremzede çocuklara beyaz kağıt ve pastel boya götürerek duygularını çizmelerini istediklerini aktaran Rendeci, resimleri Sakarya'ya getirerek müzayede usulüyle satışa sunduklarını kaydetti.

Çocukların hayatlarına dokunma ve eğitimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Rendeci, "Bir gülümsemenin talibi olarak yola çıktık. Biz bunu çocukların gözünde gördük, bizi en çok mutlu eden şey o aslında. İkinci mutluluğumuz da buradaki serginin yoğunluğu, toplanan bağışların güzelliği ve o çocuklara tekrar umut olma mücadelesi." şeklinde konuştu.

Müzayedede Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sakaryasporlu futbolcular ve çok sayıda iş insanı resimlerden satın aldı.

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