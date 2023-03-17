Ferizli'de Tarım Kredi Kooperatifi üyelerine bilgilendirme toplantısı düzenledi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Ferizli Belediyesi Botanik Çay Bahçesi tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Ferizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gamze Ertaş, kooperatifin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu güne kadar olduğu gibi üretici ortaklarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Ertaş, "Son günlerde tarım sektöründe en fazla konuşulan konular, sözleşmeli ürün ekimleri ilgili konular. Bizler de sizlerin istediği ürünleri ekiminden son noktasına kadar takip edeceğiz. Her türlü teknik desteğimiz de vermeye hazırız. Kooperatifimize gelen tüm arkadaşlarımıza yardımcı olmaya hazırız." diye konuştu.

Ferizli Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Temel de tüm üreticilerin, kooperatife gelerek kredi konularında ve ilaç, tohum ve ekmek istedikleri ürünler gibi konularda bilgi alabileceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.