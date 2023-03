Vali Kaldırım'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Kaldırım, mesajında, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türk milletini derinden üzdüğünü anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türk milletinin tarihin her safhasında, her zorlukta, her koşulda, savaşlarda, afetlerde ve her sıkıntıda kenetlenerek büyük bir sınav verdiğini, her zorluğun ardından yeniden ayağa kalkmasını bildiğini aktaran Vali Kaldırım, birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarıldığını kaydetti.

Güçlü devletin, her türlü hizmeti hızlı, etkin ve her ayrıntısını planlayarak en üst düzeyde verildiğini, fedakar milletin olağanüstü gayret göstermesiyle, büyük bir birliktelik ve kenetlenme örneğinin ortaya konulduğuna değinen Vali Kaldırım, Çanakkale Zaferi'nin de tarihin altın sayfalarında yer aldığını vurguladı.

Türk milletinin, yek vücut olarak kahramanlık destanı yazdığını belirten Vali Kaldırım, "Çanakkale’de şahlanan o muazzam ruh ve şuuru iyi idrak ederek, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi diri tuttuğumuz ve eşsiz değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir zorluk, kazanamayacağımız hiç bir mücadele, elde edemeyeceğimiz hiç bir başarı yoktur." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, Çanakkale'de tarih yazarak bu vatanı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, şanlı Türk tarihinin ilk gününden itibaren canını feda eden tüm şehitleri rahmetle andı.

