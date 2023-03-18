En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Bartın, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya Şehitliği'ndeki törene, Vali Vekili Ersin Emiroğlu, Garnizon Komutan Vekili İstihbarat Albay Ercan Gülden, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, gaziler, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Vekili Emiroğlu, Gülden ile Çolak, Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

Emiroğlu'nun Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından konuşan Çolak, vatan uğruna şehit düşenleri unutmayacaklarını belirterek, onların emanetini daha yukarılara taşıyacaklarını kaydetti.

Tankçı Üsteğmen Arif Rıza Yazıcı da günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı.

- Düzce

Düzce Şehitliği'ndeki törende, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Ayhan Metin tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Şehitler için dua edilmesi sonrası tören sona erdi.

Törene, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da katıldı.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği önünde bulunan Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törende, Valilik, Belediye ve Şehit Aileleri Derneğinin çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, anı defterini imzaladı.

Vali Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, "Şanlı tarihimizde büyük bir kahramanlık öyküsü ve zorlu bir savaş sonucunda ulaşılan bir zafer olarak yerini alan Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, kutsal vatan toprağı ve bağımsızlığı uğrunda canını feda ederek bu destanı yazan kahramanları, gönül borcu, minnet ve rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, siyasi partilerin il başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

- Bartın

Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Nurtaç Aslan, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Manav ile Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Saygı atışı yapılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Arslan ile protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

- Bolu

Bolu Garnizon Şehitliği'ndeki törende, Valilik, Belediye, Garnizon Komutanlığı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende saygı atışı yapıldı.

Tören, Vali Erkan Kılıç'ın Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra dua edilmesinin ardından sona erdi.

Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Merdin Kışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de Bağçeşme Şehitliği'ndeki törende, protokol üyelerinin çelenk sunumunun ardından Yarbay Ünal Özkan, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Vali Vekili Ekrem Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan tarafından şehitlik defteri imzalandı.

Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılması ardından Kuruçeşme Merkez Cami imamı Ahmet Terzi tarafından dualar okundu.

Törene, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Vekili Uğur Bilgili, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, emniyet ve askeri personel katıldı.

- Karabük

Karabük'te 5000 Evler Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkan Vekili Seher Berker ile şehit ve gazi dernekleri temsilcileri tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki programda ise oratoryo sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.