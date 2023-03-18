Sakarya'dan Hatay'a 600 ramazan kolisi gönderildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinden, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'a 600 ramazan kolisi gönderildi.

Kocaali Sivil Toplum Platformu gönüllüsü Şerif Sarı, AA muhabirine, depremin yaşandığı ilk günden itibaren AFAD’la koordine şekilde çalışma yürüttüklerini belirterek, ramazan aylarında ihtiyaç sahipleri için yaptıkları yardımları, bu yıl depremzedelere göndereceklerini kaydetti.

Yaklaşık 600 gıda kolisini hazırladıklarını aktaran Sarı, "Deprem bölgesinde her türlü ihtiyaç olabilir. Biz de bunu Sakarya'da yaşadık biliyoruz. Bugün ekseriyetle ihtiyaç olan gıda konusuna ramazan ayı olması dolayısıyla ağırlık vererek, vatandaşlarımıza götüreceğiz." şeklinde konuştu.

Kocaali 20-20 Gelişim Derneği Başkanı Şaban Tan da kolilerde 20 çeşit ürün olduğu belirterek, depremzede çocuklar için özel hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Tan, insanların bu tür yardım faaliyetlerinde bulunmasının önemine değinerek, "Direk insanlara dokunabiliyorsunuz, bu çok güzel bir duygu. Onlara yardım etmek bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

İlçedeki bazı sivil toplum kuruluşları tarafından 600 koliye konulan 10 ton gıda malzemesi Hatay'a gönderildi.







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