Sakarya merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da sosyal medyadan sahte kiralık bungalov ilanlarıyla aralarında depremzedelerin de bulunduğu 180 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sapanca'da sosyal medyadan bungalov kiralayan vatandaşların dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Depremzedelerin de aralarında bulunduğu 180 kişinin yaklaşık 300 bin lira dolandırıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin belirlenmesi için harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu zanlıları belirleyen ekipler, Sakarya, Denizli ve Mersin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 80 gram altın, 4 bin 350 lira, çok sayıda banka ve kredi kartı ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.