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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

AA

Sakarya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Karasu-Adapazarı yolu Karasu istikametine seyir halindeki Hilal K'nin kullandığı 54 UD 514 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi mevkisi Darıçayırı sapağında yoldan çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Saniye K, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak sağlık personeline teslim edildi. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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