Sakarya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Karasu-Adapazarı yolu Karasu istikametine seyir halindeki Hilal K'nin kullandığı 54 UD 514 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi mevkisi Darıçayırı sapağında yoldan çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla attı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Saniye K, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak sağlık personeline teslim edildi. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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