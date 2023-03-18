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SAKARYA (AA) - Sakarya kent merkezi ile Ferizli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen resim sergisi ve anma programına, Vali Vekili Ersin Emiroğlu, Garnizon Komutanı Rüştü Topçu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak, Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Erol Demir, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Programda, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Hafızlık Proje Okulu 9. Sınıf Öğrencisi Hafız Muhammed Raşit Çetin tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı "Meçhul Asker" temalı tiyatral gösteri gerçekleştirildi.

- Ferizli

Ferizli ilçesinde de Merkez Camisi'nde sabah namazının ardından Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'nun katılımıyla dua edildi. Daha sonra Ferizli Belediyesi tarafından vatandaşlara buğday çorbası ikram edildi.

Kaymakamlık önündeki tören, Atatürk büstüne çelenk konulmasının ardından şehitlik ziyaretiyle devam etti.

Kaymakam Balcı, Belediye Başkan Vekili Kemal Şahintürk ve protokol üyeleri, şehit aileleri ile Ferizli Merkez Mezarlığı'nda bulunan şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Dana sonra Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde şehit aileleri ve gazi yakınları onuruna yemek programı düzenlendi.

Ferizli Halit Narin Okulundaki programda ise günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, sinevizyon ve tiyatro gösterileri sunuldu.

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