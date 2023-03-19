Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi'nde çarpışan hafif ticari araç ile otomobilin refüje çıkarak tabelaları devirmesi yer alıyor.

Diğer kazanın kayıtlarında Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan panelvanın, hızla kaza mahallinden uzaklaştığı görülüyor.

Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı'nda ise kavşağa giren otomobilin refüje çıkarak yön tabelasına çarpma anı kayıtlarda yer alıyor.

Görüntülerin sonunda "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

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