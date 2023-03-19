Sakaryaspor, Bodrumspor maçına hazır

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın Bodrumspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pas ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır takımla antrenmanlara katılamayan forvet oyuncusu Kabongo Kasongo sahadaki yerini aldı.

İki takım, yarın saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Sakarya temsilcisi, topladığı 43 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.



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