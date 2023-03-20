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Son yağışlarla Sapanca Gölü'nde su seviyesi 25 santimetre yükseldi

AA

Son yağışlarla Sapanca Gölü'nde su seviyesi 25 santimetre yükseldi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da son 10 gündür etkisini gösteren yağışların ardından Sapanca Gölü'nde su seviyesi 25 santimetre yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, doğal su kaynaklarının korunması ve geleceğe güvenli şekilde taşınması noktasında hassasiyet ortaya konulduğu belirtildi.

Doğaya değer veren anlayışla göl içerisinde ve çevresinde çalışmaların aralıksız sürdüğü, su kalitesinin maksimum seviyede tutulması için belirli periyotlarla analizler yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yağışlarla gölde son 10 günde ciddi iyileşme gözlemlediklerini belirtti.

Kış aylarında beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle göl seviyesinde düşüş gözlendiğini anımsatan Yüce, 10 Mart'tan itibaren kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sağanakla göldeki su seviyesinin 31,11 metreden 31,36 metreye ulaştığını bildirdi.

Bereketle geçen günlerin göl seviyesini ideal noktaya taşıdığına değinen Yüce, "Allah'a şükürler olsun bize karla, yağmurla geçen günler nasip etti. Zirve noktalarda kuvvetli kar sistemi mevcuttu. Yaptığımız ölçümlerde kısa sürede 25 santimetrelik artış kaydettik. Göl seviyesi şu an riskli noktaların çok üzerinde hamdolsun. İçme suyu konusunda hiçbir problem yok. Ölçümlere, denetimlere devam ediyoruz. Şu an risk görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

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