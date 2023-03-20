Sakarya'da "Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi Fikir Yarışması" yapılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi Fikir Yarışması" başvuruları 2 Temmuz'a kadar sürecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin, şehrin geleceğine yön vermek için üretmeye, geliştirmeye ve kazandırmaya devam ettiği ve gençlik projeleriyle geleceğin Sakarya'sını genç fikirlerle hazırladığı belirtildi.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca düzenlenen ödüllü yarışmanın başvuruların 2 Temmuz'a kadar uzatıldığı aktarılan açıklamada, yarışma hakkındaki detaylara ve başvuru rehberine sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabildiği kaydedildi.

"Serbest Fikirler" ve "Fikirden Girişimciliğe" temalarında düzenlenecek yarışmada kazananlara para ödülü verileceği anlatılan açıklamada, ilk temada birinci gelen projenin "Sakarya Şehircilik Ödülü"ne layık görüleceği ve 20 bin lira ödül kazanacağı, İlk 10’a giren her bir projeye ise katılım teşvik ödülü olarak 5 bin lira takdim edileceği kaydedildi.

Fikirden Girişimciliğe temasında ise birinci projenin, ödülün yanı sıra 40 bin lira, ikinci projesinin 25 bin lira, üçüncü projenin ise 15 bin lira ödül verileceği ifade edildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.