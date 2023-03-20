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TZOB Başkanı Bayraktar'dan kuraklığa karşı su tasarrufu çağrısı:

AA

TZOB Başkanı Bayraktar'dan kuraklığa karşı su tasarrufu çağrısı:

SAKARYA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal alanda suyun dikkatli kullanılması gerektiğini belirterek, "Birtakım tedbirleri şimdiden almamız gerekiyor. Aksi takdirde kuraklık böyle devam ederse bazı ürünleri Türkiye'de üretemez hale gelebiliriz." dedi.

Sakarya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Kongresi'ne katılan Bayraktar, AA muhabirine, Akdeniz havzasındaki ülkelerin kuraklıktan etkilenmemesinin mümkün olmadığını belirtti.

Bayraktar, dolayısıyla Türkiye'nin de bu durumdan etkilendiğini ve etkilenmeye devam edeceğine değinerek, aşırı yağışların ve sellerin kuraklığın etkisi olduğuna kaydetti.

Bu konuda önlem ve tedbirler alınması gerektiğini anlatan Bayraktar, "Birçok bölgede çok su isteyen ürünlerden vazgeçmemiz gerekiyor. Daha az su isteyen kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerine yönelmemiz lazım." uyarısı yaptı.

Bayraktar, tarım sektörünün, su kaynaklarının yüzde 75'ini kullandığına dikkati çekerek, "Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz. Suyu çok dikkatli ve tasarruflu kullanmamız lazım çünkü Türkiye su zengini bir ülke değil. Birtakım tedbirleri şimdiden almamız gerekiyor. Aksi taktirde kuraklık böyle devam ederse bazı ürünleri Türkiye’de üretemez hale gelebiliriz." diye konuştu.

- "Besi hayvancılığını canlandırmamız lazım"

Gıda fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerine bağlı olarak geliştiğini söyleyen Bayraktar, bir üründe arz yeterli değil ve üretim yoksa spekülasyon yapıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, "Yani sizin 1 liraya ürettiğiniz ürünü tüketicimiz 8-9 liraya yiyiyor. Süratle üretimi arttırmamız ve üretim maliyetlerini aşağı çekmemiz gerekiyor. Maliyetleri aşağı çekmeden gıda fiyatlarında ucuzluk oluşması pek mümkün görünmüyor." ifadesini kullandı.

Et fiyatlarının değişimlerin de üretimdeki yavaşlamaya ve azalmaya bağlı olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü süt hayvanlarımız ciddi manada kesildi. Süt hayvanları kesildiği zaman besiye materyal bulamazsınız. Besilik hayvan bulamazsınız, girişler azaldı. Çünkü bir dönem et fiyatları çok düşüktü, üretici vazgeçti. Bugünlerde yükselme var ama ahırlar dolu değil. Yeniden, üretimi destekleyen politikalarla besi hayvancılığını canlandırmamız lazım. Üretimimizi arttırdığımız zaman fiyatlar aşağı düşecektir."

Kongreye, Sakarya Ziraat Odaları Birliği İl Başkanı Ali Şener Bayraktar, odaların başkanları ve meclis üyeleri ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı

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