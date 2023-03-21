Sakarya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı şubatta 331 bin 167 oldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 331 bin 167 olduğu duyuruldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin trafiğe kayıtlı araç sayısı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı şubatta 26 milyon 748 bin 508 olarak belirlendi.

Taşıtların yüzde 53,8'ini otomobil oluştururken, yüzde 16,1'i kamyonet, yüzde 15,8'i motosiklet, yüzde 7,9'u traktör, yüzde 3,5'i kamyon, yüzde 1,8'i minibüs, yüzde 0,8'i otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Sakarya'da ise şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 331 bin 167 oldu. Kentteki araçların çoğunluğunu 168 bin 851'le otomobil oluşturdu.

Kentte ayrıca, 5 bin 941 minibüs, 3 bin 20 otobüs, 53 bin 856 kamyonet, 11 bin 679 kamyon, 41 bin 779 motosiklet, 44 bin 899 traktör ve 1142 özel amaçlı taşıt bulunduğu belirlendi.

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