Hendek'te ortaokul öğrencilerinden Orman Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Hendek Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Orman Haftası, tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'nın Hendek ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Hendek Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri, bu kapsamda Hendek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle farkındalık oluşturmak için yürüyüş etkinliği düzenledi.



Ellerinde "Doğayı sev, ormanı koru", "Temiz ol, çevrene sahip ol" yazılı dövizlerle Muammer Sencer Caddesi'nde slogan atarak yürüyen öğrenciler, doğanın korunması için mesaj verdi.



Etkinlikte vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı da yapıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.