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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ öğrencilerinin 95 projesine TÜBİTAK desteği

AA

SUBÜ öğrencilerinin 95 projesine TÜBİTAK desteği

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı 95 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Üniversitede yapılan açıklamaya göre, Uygulamalı Bilimler, Spor Bilimleri, Turizm, Teknoloji, Sağlık Bilimleri ve Ziraat fakülteleri ile Akyazı Sağlık Hizmetleri, Arifiye, Ferizli, Pamukova, Sakarya ve Sapanca meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler TÜBİTAK projelerine yoğun ilgi gösterdi.

Bu doğrultuda lisans ve ön lisans düzeyindeki 88 proje "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı", lisans düzeyindeki 7 proje "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında kabul edildi.

SUBÜ, bu sonuçlarla Türkiye'de projesi en çok kabul edilen ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

Projelerle, AR-GE kültürü kazanacak öğrencilerin mezun olduktan sonra ilgili çalışma alanlarında proje ve yenilik geliştirme yönlerinin güçlenmesi hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencilerin proje kültürüyle yetişmesinin ve yaparak öğrenmesinin son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Daha mezun olmadan bu tecrübeyi kazanmış olmaları, onların kariyer yolculuklarına büyük katkılar sağlayacaktır. TÜBİTAK'ın öğrencilere sunmuş olduğu proje hizmetinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimizi ve onlara danışmanlıklarıyla destek olan akademisyenlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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