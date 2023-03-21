Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da, depremlerde ölenlerin anısına binlerce fidan dikildi

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SAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören alanda belirlenen "Deprem Şehitleri Ormanı" sahasına 3 bin 900 çam fidanı ekildi.

Vali Vekili Ersin Emiroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, insanın kendine saygısı olduğu takdirde doğaya ve tüm canlılara saygısı olacağını söyledi.

Sakarya Orman Bölge Müdür Vekili Özlem Cevahirci, kentte son 20 yılda 63 milyon 916 bin 500 fidanın toprağa kavuştuğunu, bu yıl toplamda 750 bin fidanın ekileceğini bildirdi.

Tören bölgesinde, Temmuz 2022'deki yangında 57 dönüm alanın zarar gördüğünü anımsatan Cevahirci, 8 işletme müdürlüğünce 10 bin fidan dikimi ve hafta boyunca 10 bin ücretsiz fidan dağıtımı yapılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından fidanlar, öğrenciler ve diğer katılımcılar tarafından dikildi.

- Düzce

Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce, Musababa köyünde "Deprem Şehitleri Ormanı" sahasına 3000 çam fidanın dikimi yapıldı.

Vali Cevdet Atay, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla afette ölenler için etkinliği düzenlediklerini anlatarak, "Çok duygulandım. Herkes de duygu dolu şekilde fidan dikti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Etkinlik sonunda davetlilere fidan hediye edildi.

- Bolu

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ise Kent Meydanı'nda, Vali Erkan Kılıç, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün katılımıyla fidan dağıtım etkinliği düzenledi.

Vali Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin daha yeşil olması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Konuşmanın ardından 2 bin adet ceviz, ıhlamur ve kızılcık ile çeşitli meyve fidanları vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinlikler kapsamında, afette hayatını kaybeden vatandaşların sayısını temsilen 50 bin 96 fidanın kent genelinde dikilmesi ve vatandaşlara dağıtılması planlanıyor.

- Bartın

Bartın Orman İşletme Müdürlüğünce Aladağ Mahallesi mevkisinde yapılan dikim etkinliğinde Vali Nurtaç Arslan, afetten etkilenen vatandaşların acısını derinden yaşadıklarını dile getirdi.

Felaketi unutmamak adına anlamlı bir etkinlikte buluştuklarına değinen Nurtaç, "Bizler birçok afet yaşadık ama bunun kadar büyüğünü ilk kez yaşıyoruz. Hep birlikte ülke olarak hatta dünyanın bile bu felaketten ders alması gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan depremzede aileler ve çocukları ile protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturdu.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Eseler Mahallesinde düzenlenen etkinlikte 1000 adet fidan dikildi.

Vali Vekili Ekrem Çalık, konuşmasında, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, "Deprem Şehitleri Ormanı" olarak belirlenen 14 hektarlık sahaya 22 bin 400 fidan dikiminin gerçekleştirileceğini aktardı.

Çalık ayrıca herkesin Nevruz Bayramı’nı kutlayarak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra ladin, servi, mazı ve sahil çamından oluşan 1000 fidan, kente gelen depremzede vatandaşlar, öğrenciler ve protokol tarafından dikildi.

- Zonguldak

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce "Deprem Şehitleri Ormanı" sahasında gerçekleştirilen programda, felakette vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, ülkenin deprem gerçeği dolayısıyla yapılaşmada daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm yapmamız gerekiyor. Eski yapılarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Depremzede Figen Sütçü de yaşadıklarını unutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, vatandaşlar ve protokolün katılımıyla sedir, fıstık çamı, ladin ve selvi olmak üzere 250 fidan toprakla buluşturuldu.





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