Yazılım ihracatçılarına SATSO'dan teşekkür belgesi

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) yazılım ihracatı yaparak ekonomiye katkı sağlayan SATSO üyesi firma temsilcilerine teşekkür belgeleri verildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO 31. Meslek Komitesi, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi iş birliğiyle "Bilişim ve Yazılım Sektör Faaliyetleri ve E-Turquality Bilişim Yazılım İhracatı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın üreten ve ürettiğini de dünyaya pazarlayan bir kent olduğunu belirtti.

Sakarya'nın, 2022 itibarıyla 5 milyar doları aşarak en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında yer aldığına değinen Altuğ, "Hedefimiz 10 milyar dolar rakamlarına ulaşmaktır. Oda olarak Sakarya'mızın tükettiğinden daha fazla üreten konumda kalması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Üretmenin yanında ürettiklerimizin de katma değerini de yükseltmek gerekiyor. Bunun yolu da yazılım ve bilişim üretmekten geçiyor. 10 milyardan dolarlık ihracat hedefimizden ziyade ürettiğimiz ürünlerin teknoloji, AR-GE ile ürünlerimizin değerini artırmamız gerekiyor. Sakarya ihracat rakamlarının yüzde 85'ini otomotivden gerçekleştiriyor. Yazılım ve bilişim ihracatının da en az bu kadar yüzdeye çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) Başkanı ve SATSO 31. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Necmettin Kırık da bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalara katkı sağlayacak etkinlikler, çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sakarya Teknokent Müdürü Yakup Köseoğlu ise Teknokentler bünyesinde yazılım firmaları için teşvik ve destek olduğunu aktararak, Gelir vergisinden muafiyet, katma değer vergisi, sigorta primi teşviki gibi birçok imkan söz konusu. Devletimiz yazılım ve bilişim firmalarına ciddi değer veriyor. Bilişim ve yazılım firmalarının desteği ve sağlayacağı katkılar yadsınamaz bir gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, yazılım meclisinin, sektörün gelişimi ve büyümesi, işgücü, istihdam ve eğitim, ihracata yönelim ve gelişim gibi 3 temel misyonu olduğundan bahsetti.

Konuşmalar ve sunumların ardından yazılım ihracatı yaparak ekonomiye katkı sağlayan SATSO üyesi firma temsilcilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinliğe, Sakarya Bilişim Derneği Başkanı Nahit Gök ile yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Bakanlığı yetkilileri, SATSO üyesi bilişim ve yazılım firmalarının temsilcileri katıldı.

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