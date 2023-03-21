Sakarya'da Kur'an kursu deposundan hırsızlık şüphelisi yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kur'an kursunun deposundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle daha önce yıkım kararı alınan İnönü Mahallesi'ndeki Kur'an kursunun deposundan farklı tarihlerde güvenlik kamerası, su bataryası, 2 elektrikli matkap, kombi, hoparlör, mikrofon, klima, kapı kilidi, bilgisayar gibi çok sayıda malzemenin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerince kimliği tespit edilen şüpheli M.Z, klima motoru çalarken mahalle sakinlerince suçüstü yakaladı.

Polise teslim edilen M.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "ev hapsi" tedbiriyle serbest bırakıldı.

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