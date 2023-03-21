Sakarya'da zabıta ekipleri ramazan ayı öncesi denetim yaptı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesi gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, marketlerde, fırınlarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, terazi ölçümleme kontrolü, raf-kasa fiyat kontrolü ve son kullanma tarihi denetimi yapıyor. Kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulanıyor.



Denetimlerle vatandaşların ürünlere sağlıklı ve güvenilir biçimde ulaşmasının sağlanması amaçlanıyor.

Fahiş fiyat konusuna denetimlerini sürdüren ekipler, etiketlerdeki raf-kasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceliyor.

Fahiş fiyatla haksız kazanç elde edilmesini engellemeyi amaçlayan ekipler, böyle bir tespit yapılması halinde ise durumu tutanakla İl Ticaret Müdürlüğüne bildiriyor.



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