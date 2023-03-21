Sakarya'da bir kişi silahla yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan H.T'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

H.T. bacağına isabet eden mermilerle yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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