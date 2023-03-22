Serdivan Belediye Başkanı Alemdar'dan ramazan ayı mesajı

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SAKARYA (AA) - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yayımladığı mesajla İslam aleminin ramazan ayını kutladı.

Alemdar, mesajında, tüm İslam aleminin 11 ayın sultanı ramazana kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Özlemle beklenilen, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş olan, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik ve muhabbet köprülerini sağlamlaştıran, Allah'a olan kulluk şuurunun derinden hissedildiği ramazanın hayırlara vesile olmasını dileyen Alemdar, tarihin en büyük imtihanlarından birini yaşayan Türk milleti için ramazanın dayanışma içerisinde geçmesini temenni etti.



İyiliğe, hayır ve hasenata yönelmenin her zamankinden daha fazla anlam kazandığını vurgulayan Alemdar, tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutladı.



Alemdar, rahmet ve bereket ayının, millete ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve güzellikler getirmesini diledi.

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