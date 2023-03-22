Sakarya'da avukatlara afet eğitimi verildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Barosu tarafından avukatlara ve stajyer avukatlara yönelik afet eğitimi düzenlendi.

Demiryol-İş Sendikası konferans salonunda düzenlenen programa katılan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç "afet hukuku bağlamında deprem", Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt da "temel afet bilinci ve deprem" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitimin ardından Saraç, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız ve yönetim kurulu üyelerini baroda ziyaret etti.

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