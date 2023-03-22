Sakarya'da özel öğrenciler depremzede çocuklar için kolye ve bileklik tasarlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, özel eğitim uygulama okulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzede çocuklara moral vermek amacıyla kolye ve bileklik üretiyor.

Karasu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin, öğretmenler ve velilerinin desteğiyle hazırladığı renkli kolye ve bileklikler, deprem bölgesi ile ilçede eğitim gören afetzede öğrencilere ulaştırılacak.

Okul müdürü Furkan Enşici, gazetecilere, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Bu dönemde millet olarak yardıma koştuklarını anlatan Enşici, "Hem deprem bölgesinde hem de Karasu'ya gelen öğrencilerimize yaşadıkları acıyı bir nebze de olsa unutturabilmek adına öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle bileklik ve kolye yaptık." dedi.

Enşici, depremzede öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmeyi amaçladıklarına değinerek, "Bu süreçte bununla kalmayarak gıda ve kıyafet yardımlarında her zaman taşın altına elimizi koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Bu süreçte her zaman onların yanında olacağımızı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Özel eğitim öğretmeni Hilal Türkmen de çocuklarda yardımlaşma, arkadaşlık ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek istediklerini kaydetti.

Velilerden Emel Taşdelen ise çalışmalara destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.