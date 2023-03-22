Sakarya'nın inovatif tarım projeleri "Avrupa Kalite Ödülü"ne layık görüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da hayata geçirilen inovatif tarımsal projelere "Avrupa Kalite Ödülü" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Avrupa Kalite Zirvesi ve Avrupa Kalite Ödülleri" törenine katıldı.

Ödülü, Southwark Belediye Başkanı Councillor Sunil Chopra'nın elinden alan Yüce, Sakarya'nın birçok kültürü, tarihi ve doğayı içinde barındıran nadide şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Şehrin bu özelliğinin farkında olarak çalışmaları en güzel koşullarda değerlendirdiklerini anlatan Yüce, "Hem medeniyetimizin izlerini ve tarihimizi koruyan hem yeni dönemin şartlarına uyum sağlayan hem de küreselleşen dünyada 'Ben de varım' diyebilen bir Sakarya için gündüz gece çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yüce, sporda olduğu gibi tarımda da dünyaya örnek projelere imza attıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Tarım Sakarya'mızda önemli stratejik sektördür. Topraksız ve örtü altı tarım konusunda dünyanın en ileri örneklerinden birini Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'mizle sunuyoruz. Botanik Cennet Vadimizde 15 çeşitte milyonlarca tıbbi ve aromatik bitki üretiyoruz. AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesiyle tarımda 4.0 vizyonu ile güçlü sistem oluşturuyoruz. Projede bitkilerin su ihtiyacı, gübreleme zamanı, ilaçlama zamanı ve hasat zamanını belirleyip devreye alan otomatik sistem geliştirdik. Bunların yanı sıra damızlık manda, safran ve istiridye mantarı yetiştiriciliği yapıyoruz."

Ekrem Yüce ayrıca, programı kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ı ziyaret etti.

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