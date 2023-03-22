Ece Zurnacı, judo şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Zurnacı, Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 78 kilogramda Türkiye ikincisi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Judo Federasyonunca 15-16 Mart'ta Kocaeli'de düzenlenen şampiyonaya 57 ilden 870 sporcu katıldı.

Rakiplerini yenerek finale çıkan Zurnacı, 78 kilogramda Türkiye ikincisi oldu.



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