Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den ramazan ayı mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, ramazan ayının herkes için kıymetli bir fırsat olduğunu belirten Yüce, özellikle ülke olarak yaraların sarıldığı dönemde, yardımlaşma geleneğini her zamankinden daha fazla yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Yüce, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, "Dayanışma ve muhabbetin en özel anlarına şahitlik ettiğimiz, bolluk ve bereketini adeta iliklerimize kadar hissettiğimiz 11 ayın sultanını, bu yıl da yine hep birlikte ifa ediyoruz. Manevi iklimin yoğun olarak yaşandığı ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği ramazanın tüm İslam alemine sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yüreklerin derinden yaralandığını dile getiren Yüce, şunları kaydetti:



"Bizler, kutlu ve kusursuz bir dinin müntesipleriyiz. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı emreden, 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' düsturuyla hayatımıza yön veren yüce İslam dininin mensuplarıyız. Bugün bizlere düşen, yüce dinimizin emir ve tavsiyelerine uyarak depremzede kardeşlerimizle bir arada olmaktır. Ramazan ayı hepimiz için kıymetli fırsattır. Ülke olarak hep birlikte yaralarımızı sardığımız dönemde, yardımlaşma geleneğimizi her zaman olduğundan daha fazla ön plana çıkarmalıyız."

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