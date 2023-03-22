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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilk teravih kılındı

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilk teravih kılındı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Düzce ve Bartın'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Sakarya kent merkezindeki tarihi Orhan Camisi'ne akşam ezanıyla gelmeye başlayan müminler, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından verilen sohbeti dinledi.

Yatsı ezanının okunmasıyla saf tutan cemaat, teravih namazını eda etti.

- Kocaeli

İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde teravih öncesi İl Müftüsü Sinan Cihan ramazanla ilgili vaaz verdi.

Cihan, ramazanda yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en üst seviyede olması gerektiğini belirterek cemaatin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine işaret etti.

Vaazın ardından her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak teravih namazını kıldı.

- Bartın

Bartın'da müminler ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere geldi.

Kent merkezindeki Şadırvan Camisi'nde teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, ramazanın önemi hakkında vaaz verildi ve dua edildi.

Yatsı ezanının okunmasıyla saf tutan cemaat ilk teravihi eda etti.

- Karabük

Karabük'te de Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak teravih namazını kıldı.

- Bolu

Bolu'da teravih için müminler akşam vaktinden itibaren camilere geldi.

Yıldırım Beyazıt Camisi'nde namazı kılmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Ezanın okunmasıyla saf tutan cemaat, teravih namazını eda etti.

Camiden çıkan cemaat birbirlerine ramazanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Düzce

Kent merkezindeki Cedidiye Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen Müslümanlar vaaz ve Kur'an tilavetini dinledi.

Cemaat, yatsı ezanıyla ilk teravihi kılmanın heyecanını yaşadı.

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