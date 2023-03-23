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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ferizli'de misafir edilen depremzede çocuklara oyuncak hediyesi

AA

Ferizli'de misafir edilen depremzede çocuklara oyuncak hediyesi

SAKARYA (AA) - Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, çeşitli kurumlar tarafından gönderilen oyuncakları ilçede misafir edilen depremzede çocuklara ulaştırıyor.

Merkez Başkanı Gülşah Yılmaz, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzede aileleri evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Aileler ve çocuklarının sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldıklarını anlatan Yılmaz, "Ev ziyaretlerimizi yaparken çeşitli kurumlardan çocuklara hediye edilmesi için getirilen oyuncakları da teslim ediyoruz." şeklinde konuştu.

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