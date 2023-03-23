Sakarya'da meslek lisesi öğrencileri, kentteki depremzede aileler için mobilya üretiyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kente yerleşen ihtiyaç sahibi afetzede aileler için mobilya üretiyor.

Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Aydın, AA muhabirine, "asrın felaketi"ne karşı asrın dayanışmasını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Afetzede ailelerle rehber öğretmenlerin görüşerek öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlediğini anlatan Aydın, "Okul kıyafeti, çanta, kalem, kitap hepsini belirlemeye çalıştık. Sonra da ailelerin gardırop, masa, sandalye, kitaplık gibi ne ihtiyaçları varsa öğrendik." dedi.

Aydın, depremzede ailelerine yanlarında hiçbir şey getiremedikleri için evlerinin bomboş olduğunu aktararak, bunun üzerine mobilyaları üretmeye başladıklarını kaydetti.

- "Her aileye dokunmaya çalıştık"

Üretim için gerekli malzemeleri yardımseverler ve öğretmenlerin karşıladığına değinen Aydın, öğretmen ve öğrencilerin de gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Aydın, depremin ilk gününden itibaren ellerinden ne geliyorsa canla başla yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Onların mutluluğu bizi mutlu etmektedir. Yaklaşık 40 öğretmenimiz gerek ekonomik olarak, gerekse burada çalışarak destek oluyor. Öğrencilerimiz de özellikle mobilya bölümündeki 6 öğrencimiz sürekli destek oluyor. Okulda ürettikten sonra götürüp montajını yapıyorlar." diye konuştu.

Daha önce de metal, makine, elektrik ve bilgisayar bölümündeki öğretmenlerin konteynerlerin tamir ve onarımını yaptığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Soba üretimine de katkıda bulunduk. 'Asrın felaketi'ne karşı asrın dayanışmasını gerçekleştirdik. Zaten 'değerler eğitimi' dediğimiz kök eğitimler var. Değerler eğitiminde en büyük şey yardımlaşma, dayanışma, paylaşma. Bunları uygulamalı şekilde öğrencilerimize gösterdik. Her aileye dokunmaya çalıştık."

- "Ailelerimiz memnun oldukça biz de mutlu oluyoruz"

Mobilya iç mekan tasarımı alan şefi Yavuz Alpman da Ferizli ilçesine yerleşen vatandaşların masa, sandalye, elbise dolabı, kitaplık ve çalışma masası gibi mobilya ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Şu ana kadar 4 ailenin evine 12 mobilya teslimatı yaptıklarını anlatan Alpman, "2-3 ailemiz daha var, onlar için çalışıyoruz. Aileler memnun kalıyor, öğrencilerimiz de yardım ettiklerinden dolayı memnuniyet duyuyor. Ailelerimiz memnun oldukça biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Tolga Kartal, arkadaşlarıyla gönüllü çalıştıklarını belirterek, "Bizim için saatin önemi yok. İstediğimiz kadar çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Aileler mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Aramızda konuştuğumuz zaman böyle diyoruz." ifadesini kullandı.

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