SEDAŞ, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde "Gold" ödülünü kazandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Türkiye'nin müşteri memnuniyetini sağlayan markalarını ödüllendiren Achievement in Customer Excellence (A.C.E) Awards Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde kendi kategorisinde "Gold" ödülüne değer bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyeti platformu Şikayetvar, 8'inci kez en iyi müşteri deneyimini yaşatan markaları belirledi.

1,5 milyonu aşkın anket verisinin baz alındığı Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonucuna göre belirlenen A.C.E. Awards'ta, tüketicisine "mükemmel müşteri deneyimi" yaşatan 60 sektörden 113 marka ödüllerine kavuştu.

SEDAŞ da enerji dağıtım kategorisinde "Gold" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin yönetim kurulu ve icra başkanı Necmi Odyakmaz, stratejilerini daima müşterileri önceleyerek kurguladıklarını belirtti.

Odyakmaz, "Enerjimizin kaynağı müşterimizin memnuniyetidir." mottosuyla hareket ettiklerini aktararak, "SEDAŞ'ın günden güne artan yatırımları, müşteri memnuniyetine olumlu yansımakta. Bu olumlu yansımalar SEDAŞ ailesini motive ederken, çalışma şevkimizi artırıyor. Müşteri deneyimini sürekli geliştirmeyi hedefleyen bir hizmet sunabilmek için tüm müşteri geri bildirimlerini hızla dikkate alıyor, proaktif yaklaşımımızla etkin çözümler üretmeye çalışıyoruz. Özverili çalışmalarıyla bu başarıyı elde eden gerek sahada gerekse ofislerdeki tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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