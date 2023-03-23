Geyve Belediye Başkanlığına Metin Atalay seçildi

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SAKARYA (AA) - Geyve Belediye Başkanlığı görevinden milletvekili seçimi aday adaylığı için istifa eden Murat Kaya'nın yerine Metin Atalay seçildi.

Belediye meclisi, Kaya'nın AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevi bırakması üzerine yeni başkanı seçmek için olağanüstü toplandı.

AK Parti ve MHP Metin Atalay'ı, CHP ve İYİ Parti ise Gürkan Kar'ı aday gösterdi.

Oylamada 11 üyenin desteğini alan Atalay, Geyve'nin yeni belediye başkanı oldu.

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