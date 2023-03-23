SATSO, yerleşkesine Trugo elektrikli şarj istasyonunu kurdu

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), yerleşkesine elektrikli şarj istasyonu kurduğunu açıkladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli otomobil markası Togg'un şarj ağı markası Trugo iş birliğiyle Arifiye'deki kurum binasının önüne istasyon kuruldu.

Togg başta olmak üzere tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olacak istasyonun Türkiye'de odalar arasında ilk defa Sakarya'da kurulduğunu aktaran SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Türk iş dünyasının üretimin her alanında dünyayla rekabet edebilirliğini Togg ile bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Altuğ, "Devrim" otomobilinden bu yana Türkiye'nin rüyası olan yerli ve milli otomobil markası Togg'un ön sipariş almaya başladığını hatırlatarak, "Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin kesintisiz sürüş deneyimini yaşamak için yerli üretim şarj istasyonu Trugo da bir Togg iştiraki olarak ülke genelinde yayılmaya başlıyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de elektrikli şarj istasyonumuzu kurduk. Türkiye’deki TOBB’a bağlı oda ve borsalar arasında bir ilki gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Şarj istasyonu için gerekli teknik alt yapının otopark alanında kısa sürede hazırlandığını aktaran Altuğ, iki istasyon için yer ayırdıklarını, ilkinin kurulumunun tamamlanarak faaliyete geçtiğini bildirdi.

Mevcut istasyonda iki aracın aynı anda şarj edilebileceğini anlatan Altuğ, şunları kaydetti:

"İstasyonda 30 dakikadan az sürede yüzde 20'den yüzde 80'e şarj imkanı sağlanmaktadır. Mobil aplikasyon üzerinden şarj istasyonu bulma, istasyona ulaşma ve çeşitli ödeme yöntemleri şarj hizmeti alma seçenekleri sunulacak. Karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamak için doğuştan sürdürülebilir ve doğuştan çevre dostu bir sistem kuran Trugo iş birliği ile çevre dostu bir sistemi daha odamız bünyesine dahil ederek şehrimiz ve üyelerimizin hizmetine sunduk."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.